مئات المهاجرين بلا مياه ولا طعام بين تونس وليبيا

لا يزال مئات المهاجرين الأفارقة، بينهم حوامل وأطفال، متروكين الأربعاء في رأس جدير في المنطقة العازلة بين ليبيا وتونس بعدما أرسلتهم السلطات التونسية إليها، بحسب شهادات جمعتها وكالة فرانس برس.وأقام نحو 140 مهاجرًا من إفريقيا جنوب الصحراء قالوا إنهم في المنطقة منذ ثلاثة أسابيع مخيمًا موقتًا على حافة مستنقع ملحي على بعد 30 مترًا من حاجز رأس جدير الحدودي الليبي (شمال).ويحاول رجال ونساء وأطفال تحمل الحر الشديد نهارًا والبرد ليلًا، بدون مياه أو طعام أو وسيلة للإحتماء من أشعة الشمس والرياح.