مقتل 24 شخصًا بينهم أربعة أطفال في حادث مروري في شمال السنغال

مقتل 24 شخصًا بينهم أربعة أطفال في حادث مروري في شمال السنغال

قتل 24 شخصًا بينهم أربعة أطفال وأصيب 52 بجروح إثر انقلاب حافلة ركاب صباح الأربعاء في شمال السنغال، وفق حصيلة جديدة أعلنها وزير الداخلية.



وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن الحافلة منقلبة على قارعة الطريق ويمكن رؤية أغراض بعض الركاب.



وقال وزير الداخلية أنطوان فيليكس عبدلله ديوم لدى تفقده الموقع: "هناك 76 ضحية بينهم 24 قتيلًا، بين هؤلاء أربعة أطفال، و52 جريحًا".



ووقع الحادث عند الساعة 07:40 بتوقيتي السنغال وغرينيتش في قرية دييليرلو سيل الواقعة في منطقة لوغا (شمال).

