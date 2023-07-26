غوتيريش تحدث مع رئيس النيجر المحتجز في إطار محاولة إنقلابية

غوتيريش تحدث مع رئيس النيجر المحتجز في إطار محاولة إنقلابية

تمكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من التحدث مع رئيس النيجر محمد بازوم، وقد أعرب له عن "دعمه"، وفق ما أعلن المتحدث بإسم الهيئة الأممية.



وأشار المتحدث في منشور على تويتر الذي تقرر إعتماد "إكس" تسمية له إلى أن "غوتيريش تحدث مساء مع محمد بازوم. ولقد أعرب الأمين العام عن دعمه الكامل وتضامنه مع الرئيس النيجري".

