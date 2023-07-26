توقيف نحو 50 شخصًا في المغرب يشتبه بارتباطهم بـ"مشاريع إرهابية"

توقيف نحو 50 شخصًا في المغرب يشتبه بارتباطهم بـ"مشاريع إرهابية"

أوقفت الشرطة المغربية الأربعاء خلال عمليات متفرقة في مدن عدة نحو خمسين شخصًا يشتبه بارتباطهم بـ"مشاريع إرهابية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية.



وذكر الموقع الإخباري التابع للتلفزيون العمومي المغربي أن "عمليات أمنية متزامنة قادت إلى توقيف قرابة خمسين شخصًا في مدن مغربية مختلفة، في إطار العمليات الإستباقية لمحاربة الإرهاب".



ونقل عن مصادر أمنية أن "21 شخصًا" من هؤلاء الموقوفين وضعوا "رهن الحراسة النظرية".