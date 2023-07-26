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هانتر بايدن يدفع ببراءته من مخالفات ضريبية بعد انهيار تسوية مع النيابة العامة

أخبار دولية
2023-07-26 | 17:30
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هانتر بايدن يدفع ببراءته من مخالفات ضريبية بعد انهيار تسوية مع النيابة العامة
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هانتر بايدن يدفع ببراءته من مخالفات ضريبية بعد انهيار تسوية مع النيابة العامة

هانتر بايدن يدفع ببراءته من مخالفات ضريبية بعد انهيار تسوية مع النيابة العامة

دفع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، الأربعاء ببراءته من مخالفات ضريبية طفيفة بعد انهيار تسوية مع النيابة العامة الفدرالية في محكمة في ديلاوير.
    
وجاءت الخطوة المفاجئة بعدما طرحت القاضية ميرييلين نوريكا تساؤلات حول الإتفاق الأصلي الذي بموجبه وافق نجل الرئيس الأميركي على الإقرار بالذنب في قضية إحتيال ضريبي والإقرار بحيازته سلاحًا غير مشروع، ما جمد عمليًا الإتفاق.
      
وهانتر بايدن (53 عامًا) الذي خيمت متاعبه القضائية على حملة والده لولاية رئاسية ثانية كان قد توصل لتسوية مع النيابة العامة بأن يقتصر الحكم على إخضاعه للمراقبة على خلفية تهمتين بالتهرب الضريبي.
 
ونص الإتفاق على أن تحذف تهمة السلاح الناري في حال تقيد ببرنامج للمشورة وإعادة التأهيل.
     
لكن الإتفاق انهار بعدما طرحت القاضية تساؤلات حول السبب الذي استدعى إقحام تهمة السلاح الناري في قضية ضريبية، وحول ما اذا كانت تسوية الإقرار بالذنب تحمي بايدن من تهم قد تنجم عن تحقيقات أوسع نطاقًا جارية تشمل تعاملاته التجارية، وفق وسائل إعلام أميركية.
     
وحينما عجز الإدعاء عن إيجاد أجوبة تقنعها، أعلنت القاضية أنها لا يمكن أن تقبل التسوية، وعلى الأثر دفع بايدن ببراءته فرفعت الجلسة.
     
ومن المتوقع أن تعيد الخطوة الإتفاق إلى مرحلة التفاوض التي قد تصبح أكثر تعقيدًا.

أخبار دولية

هانتر بايدن

النيابة العامة الفدرالية

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