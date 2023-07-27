غوتيريش يدين "التغيير غير الدستوري للسلطة" في النيجر



دان الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش "بشدة التغيير غير الدستوري للسلطة" في النيجر، على ما أعلن المتحدث باسمه الأربعاء بعدما شهدت هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ما يبدو أنه انقلاب.



وأوضح المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان أن غوتيريش "قلق جدا" من احتجاز عناصر من الحرس الجمهوري للرئيس محمد بازوم، مشددا على أن "الأمين العام يدعو لوقف فوري لكل التحركات التي تقوض المبادئ الديموقراطية في النيجر".