واشنطن ستنشر سفينة لخفر السواحل في بابوا غينيا الجديدة في إطار اتفاق دفاعي



أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الخميس أنّ بلاده ستنشر قريبا سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركيّين في بابوا غينيا الجديدة حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز التعاون الدفاعي في مواجهة منافسة شرسة من الصين على النفوذ في المنطقة.



وقال أوستن، أوّل مسؤول في البنتاغون يزور بابوا غينيا الجديدة، إنّ سفينة تابعة "لخفر السواحل الأميركيّين ستكون هنا في آب/أغسطس"، مشدّدا على الحاجة إلى التعاون في "تطبيق القانون البحري" في مجالات مثل الصيد غير المشروع والاتجار بالبشر.



وشدد أوستن أيضا على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في بابوا غينيا الجديدة، في محاولة منه لتهدئة المخاوف من أن اتفاقية دفاع موقعة مؤخرا يمكن أن تحدّ من استقلالية الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.



وقال "أريد أن أوضح أننا لا نتطلع إلى إنشاء قاعدة دائمة في بابوا غينيا الجديدة".