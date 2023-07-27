كيم جونغ أون يلتقي وزير الدفاع الروسي في بيونغ يانغ



التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في بيونغ يانغ، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسميّة الخميس.



وشويغو أوّل ضيف أجنبي يزور كيم منذ بداية جائحة كوفيد. وذكرت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة أنّ اللقاء "يشكّل فرصة مهمّة لتطوير العلاقات الاستراتيجيّة والتقليديّة بين جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة وروسيا، وفقا لما يتطلّبه القرن الجديد".

