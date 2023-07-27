وزير خارجية النيجر يؤكد: "نحن السلطة الشرعية"



رفض وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة في النيجر حسومي مسعودو الخميس، الانقلاب في النيجر، مؤكداً أنّ حكومته تمثّل "السلطات الشرعية والقانونية".



وقال خلال مقابلة مع محطة "فرانس 24"، إنّ "السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم" الذي يحتجزه حالياً عسكريون انقلابيون في مقرّ الرئاسة في نيامي. وأضاف أنّ بازوم "بصحّة جيدة".