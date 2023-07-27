الكويت تعدم خمسة أشخاص بينهم المدان الرئيسي بتفجير مسجد شيعي في 2015

نفّذت الكويت الخميس حكم الإعدام في حق خمسة أشخاص بينهم المدان الرئيسي في تفجير استهدف مسجدا شيعيا في الدولة الخليجية العام 2015 وأودى بحياة 26 شخصا وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.





وأعلنت النيابة العامة في بيان أنها أعدمت عبد الرحمن صباح عيدان سعود (من البدون) الذي دين بمساعدة انتحاري فجّر نفسه في المسجد. كذلك، أعدمت كويتيا ومصريا وسريلانكيا وشخصا خامسا على خلفية قضايا قتل وحيازة مخدرات.

