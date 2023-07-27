الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة

قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص طفلا فلسطينيا يبلغ الرابعة عشرة منتصف ليل الاربعاء في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، على ما جاء في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية الخميس.





وأوضحت الوزارة أن الطفل يدعى فارس أبو سمرة ويبلغ 14 عاما، وكان أصيب "برصاصة في الرأس ونقل الى المستشفى فى حالة حرجة" ومن ثم أعلن مقتله.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الجيش الاسرائيلي "اقتحم حي النقار في مدينة قلقيلية، حيث وقعت مواجهات بين شبان والجيش الاسرائيلي، واطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع".





وامتنع الجيش الاسرائيلي عن التعليق على الحادثة حتى الآن.