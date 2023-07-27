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رئيس النيجر: "سنصون المكتسبات الديموقراطية"

أخبار دولية
2023-07-27 | 02:57
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رئيس النيجر: &quot;سنصون المكتسبات الديموقراطية&quot;
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رئيس النيجر: "سنصون المكتسبات الديموقراطية"

أكد رئيس النيجر محمد بازوم الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي، الخميس في رسالة عبر خدمة "إكس" المعروفة سابقاً بـ"تويتر"، أن "المكتسبات الديموقراطية ستصان".
 
     
وكتب بازوم في الرسالة التي نشرت عبر "اكس" قرابة الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، "ستصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك".

أخبار دولية

النيجر:

"سنصون

المكتسبات

الديموقراطية"

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