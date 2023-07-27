مقتل مدني وأضرار في مرفأ جراء ضربة روسية على منطقة أوديسا الأوكرانية

أعلن الحاكم المحلي في أوديسا أوليغ كيبر عبر "تلغرام" الخميس، مقتل رجل وتضرّر منشآت في أحد الموانئ جراء ضربات ليلية روسية جديدة على منطقة أوديسا.





وقال كيبر "أطلق الروس صواريخ كاليبر من غواصة في البحر الأسود". وأشار إلى أنّ الغارة تسبّبت في مقتل شخص، وألحقت أضراراً بتجهيزات محطة للشحن البحري، كما دمرت مبنى صغيراً وسيارتين.

