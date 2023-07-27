روسيا تؤكد أنها عثرت على "آثار متفجرات" في سفينة شحن في البحر الأسود

اعلن جهاز الأمن الروسي الخميس انه عثر على "آثار متفجرات" على متن سفينة شحن متجهة إلى ميناء روستوف-نا-دونو الروسي.





وأوضح جهاز الأمن الفدرالي في بيان أنّ السفينة الآتية من تركيا أبحرت في السابق إلى ميناء ريني الأوكراني ومنعت من دخول "المياه الإقليمية الروسية".