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رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن "تأييد إعلان" الانقلابيين
أخبار دولية
2023-07-27 | 07:12
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رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن "تأييد إعلان" الانقلابيين
أعلن رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر الخميس "تأييد إعلان" العسكريين الانقلابيين وضع حدّ "لنظام" الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه أفراد من الحرس الرئاسي.
وقال بيان وقّعه رئيس الأركان الجنرال عبده صدّيق عيسى، إنّ "القيادة العسكرية للقوات المسلّحة في النيجر... قرّرت تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن... من أجل تجنّب مواجهة دامية بين القوى المختلفة".
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