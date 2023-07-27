مروحية للتحالف الدولي تتعرض لـ"حادث" في شمال العراق

تعرضت مروحية تابعة للتحالف الدولي لمكافحة الجهاديين إلى "حادث طيران" أثناء جولة تدريب في شمال العراق، وفق بيان للتحالف أشار فيه إلى تعرض المروحية لـ"أضرار" بدون وقوع ضحايا.





وأفاد مصدر أمني في إقليم كردستان الخميس بأن مروحية تابعة للتحالف الدولي "واجهت مشكلة فنية أثناء التدريب"، وتحطمت في منطقة الكوير، التي تبعد نحو 45 كلم عن مركز أربيل. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس أن طيارين كانا على متنها لم يصابا بأذى.





وذكر بيان صادر عن التحالف الدولي أنه قبيل ظهر الخميس، تعرض عناصر من التحالف "كانوا يقومون بتدريب اعتيادي في مروحية لحادث طيران قرب أربيل"، عاصمة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.