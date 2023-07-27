لاغارد تحذّر من أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس من أن قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تاريخي لتصدير الحبوب من أوكرانيا قد يؤدي إلى رفع أسعار المواد الغذائية ومفاقمة التضخم.





وقالت لاغارد إن الانسحاب ينطوي على "خطر ارتفاع التضخم"، بعدما رفع المصرف الاوروبي معدلات الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الاستهلاكية.

