الأمم المتحدة تؤكد أن تموز الحالي هو الشهر الأكثر سخونة



رجّحت الأمم المتحدة الخميس أن يكون تموز الحالي أكثر الشهور المسجّلة سخونة على الإطلاق، في وقت تجتاح موجات الحرّ مساحات شاسعة من الكوكب.





وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس "من المرجّح جدًا أن يكون تموز 2023 أكثر شهر تموز سخونة وأكثر الشهور المسجّلة سخونًا على الإطلاق".

