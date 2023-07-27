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غوتيريش: "عصر الغليان العالمي" بدأ في الأرض
أخبار دولية
2023-07-27 | 10:26
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غوتيريش: "عصر الغليان العالمي" بدأ في الأرض
غوتيريش: "عصر الغليان العالمي" بدأ في الأرض
دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى اتخاذ اجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدا أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في تموز تؤشر الى بدء "عصر الغليان العالمي".
وقال غوتيريش في نيويورك إن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية "مرعبة" مضيفا "التغير الحراري هنا. وهو مرعب وهذه مجرد البداية. انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي".
وتابع "بالنسبة للكوكب بأكمله، فإنها كارثة" مشيرا الى أنه" باستثناء العصر الجليدي المصغر خلال الأيام المقبلة فإن تموز 2023 سيحطم الأرقام القياسية في جميع المجالات".
ووصف غوتيريش الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي بأنها "صيف قاس".
ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى مع "التوقعات والتحذيرات المتكررة" من قبل العلماء، مضيفا أن "المفاجأة الوحيدة هي سرعة التغيير".
ودعا غوتيريش مرة اخرى لاتخاذ إجراءات سريعة في مواجهة العواقب "المأسوية"، مشيرا مرة اخرى إلى قطاع الوقود الأحفوري.
وأضاف "الهواء غير قابل للتنفس و الحرارة لا تطاق. ومستوى أرباح الوقود الأحفوري وتدهور المناخ غير مقبول".
وحث "القادة على القيادة" مردفا "لا مزيد من التردد. لا مزيد من الأعذار. لا مزيد من انتظار أن يتحرك الآخرون أولا".
كما دعا غوتيريش قبيل قمة الطموح المناخي التي سيستضيفها في ايلول المقبل، الدول المتقدمة إلى الالتزام بتحقيق حيادية الكربون في أقرب وقت من عام 2040 وللاقتصادات الناشئة في أقرب وقت من عام 2050.
ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن "الدمار" الذي بدأته الانسانية "يجب ألا يبعث على اليأس بل العمل" محذرا من أنه من أجل منع أسوأ النتائج على الإنسانية "تحويل عام من الحرارة الملتهبة إلى عام من الطموح الملتهب".
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