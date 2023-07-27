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الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على منشآت الحبوب

أخبار دولية
2023-07-27 | 10:39
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الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على منشآت الحبوب
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الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على منشآت الحبوب

الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على منشآت الحبوب

أكدت متحدثة بإسم الجيش الأوكراني لفرانس برس أن أوكرانيا تفتقر إلى دفاعات جوية لحماية منشآتها لتصدير الحبوب من الضربات الروسية، في وقت فرضت موسكو حصارًا "على غالبية موانىء" البلاد.
      
وقالت ناتاليا غومينيوك متحدثة بإسم القيادة الجنوبية للقوات الاوكرانية: "نحتاج إلى دفاع جوي ومضاد للصواريخ، معزز وقوي وحديث، يستطيع التصدي لأنواع الصواريخ التي يستخدمها العدو ضدنا".
 

أخبار دولية

الجيش الأوكراني

منشآت الحبوب

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