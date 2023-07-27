ماكرون يدين في فانواتو "الإمبريالية الجديدة" في أوقيانيا

ماكرون يدين في فانواتو "الإمبريالية الجديدة" في أوقيانيا

دان إيمانويل ماكرون الخميس في فانواتو "الإمبريالية الجديدة" في أوقيانيا خلال الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى دولة مستقلة في المحيط الهادىء، تتزامن مع جولة وزراء أميركيين في ترجمة واضحة للجهود المتزايدة للتصدي لنفوذ الصين.



وفي خطاب ألقاه في بورت فيلا المطلة على المحيط، فصل "إستراتيجيته لمنطقة المحيط الهندي والهادىء" التي كشف النقاب عنها قبل خمس سنوات وتتركز حول محورين: الدفاع ومكافحة إرتفاع حرارة الأرض و"سيادة الشعوب وإستقلال الدول".



وأوضح ماكرون أن هناك "منطقًا لوجودي"، مؤكدًا "الإعتراف" بـ"الماضي الإستعماري" لفرنسا في فانواتو و"تاريخ إحتكار الثروة وإستغلال السكان"، وهو "ماض مليء بالمعاناة والخضوع" فضلًا عن "الإتجار بالبشر".