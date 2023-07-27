بايدن: التغيّر المناخي "تهديد وجودي"

بايدن: التغيّر المناخي "تهديد وجودي"



اعتبر الرئيس الاميركي جو بايدن أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج من التغير المناخي هو "تهديد وجودي".



وقال بايدن في البيت الابيض "لا اعتقد أن احدا يستطيع ان ينكر بعد اليوم تأثير التغير المناخي"، كاشفا اتخاذ اجراءات لضمان سلامة الاشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق في شكل اكبر مع زيادة تمويل خدمات الارصاد الجوية.