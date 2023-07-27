تعيين لودريان رئيسًا للوكالة الفرنسية لتطوير العلا...

واشنطن ستنشر سفينة لخفر السواحل في بابوا غينيا الجديدة في إطار اتفاق دفاعي

واشنطن ستنشر سفينة لخفر السواحل في بابوا غينيا الجديدة في إطار اتفاق دفاعي

غوتيريش يدين "التغيير غير الدستوري للسلطة" في النيجر