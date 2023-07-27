الأمم المتحدة تعلن "تعليق" عملياتها الإنسانية في النيجر

اعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك "تعليق" العمليات الانسانية للمنظمة في النيجر بسبب الانقلاب، علما بأن البلد المذكور يواجه وضعا انسانيا "معقدا".وقال دوجاريك للصحافيين ان مكتب الشؤون الانسانية في الامم المتحدة (اوتشا) "افادنا ان العمليات الانسانية علقت حاليا بسبب الوضع".وافاد اوتشا ان عدد من يحتاجون الى مساعدة انسانية في النيجر ارتفع من 1,9 مليون شخص في 2017 الى 4,3 ملايين شخص في 2023.واضاف "رغم موسم زراعي ناجح نسبيا في 2022 والجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة وشركاؤها للتعامل مع الازمة الغذائية، فان 2,5 مليون شخص يعانون انعدام أمن غذائي حادا".ويتوقع أن يرتفع هذا العدد الى ثلاثة ملايين شخص بين حزيران وآب قبل الحصاد المقبل.