محامو ترامب يجتمعون مع الإدعاء قبل لائحة إتهام متوقعة

محامو ترامب يجتمعون مع الإدعاء قبل لائحة إتهام متوقعة

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس أن محاميه إلتقوا ممثلين لوزارة العدل قبل توجيه لائحة إتهام متوقعة بشأن جهود مزعومة لإلغاء نتيجة إنتخابات 2020.



وقال ترامب الذي يعد المرشح الجمهوري الأوفر حظًا لإنتخابات 2024 إنه لم يتم إبلاغ فريقه القانوني بموعد توجيه لائحة الإتهام، بعدما أعلنت شبكة "إن بي سي" سابقًا أنه تم إبلاغهم بإحتمال توجيه لائحة الإتهام "بحلول اليوم".



وكتب ترامب عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "عقد المحامون إجتماعًا مثمرًا مع وزارة العدل هذا الصباح، وشرحوا بالتفصيل أنني لم أقم بأي شيء خاطىء. الكثير من المحامين نصحوني وتقديم أي لائحة إتهام ضدي لن يؤدي إلا إلى تدمير بلادنا أكثر".

