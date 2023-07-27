قتلى وإصابات في إنفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق

قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح الخميس جراء إنفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما أفادت وزارة الصحة السورية.وخلال سنوات النزاع المستمر منذ 2011، تعرضت منطقة السيدة زينب في ضواحي دمشق الجنوبية، والتي تحمل إسم مقام السيدة زينب، لهجمات وتفجيرات دامية نفذتها مجموعات جهادية، إلا أنها تراجعت إلى حد كبير خلال الأعوام الماضية.وأعلنت وزارة الصحة على حسابها على تلغرام أن "إنفجار العبوة الناسفة أسفر عن خمس ضحايا و26 إصابة".وأوردت وزارة الداخلية السورية بدورها أن "التفجير الإرهابي" وقع جراء "إنفجار دراجة نارية بالقرب من مركبة تاكسي عمومي"، مشيرة إلى أن "التحقيقات ما زالت مستمرة".وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم نقل القتلى والمصابين إلى مستشفيات في دمشق وريفها.