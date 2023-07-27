الفاتيكان وفيتنام يتخذان خطوة نحو تطبيع العلاقات

إتخذ الفاتيكان وحكومة فيتنام الخميس خطوة نحو تحسين العلاقات المتوترة واتفقا على تعيين "ممثل بابوي مقيم" في الدولة الشيوعية.وصدر إعلان مشترك بشأن إتفاقية تتعلق بمنصب وسلطات الموفد المقيم عقب اجتماع رسمي الخميس بين الرئيس فو فان ثونغ والبابا فرنسيس.كما أجرى ثونغ الذي عينه المجلس الوطني في فيتنام في آذار رئيسًا محادثات مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين.