مئات النازحين في ولاية البنجاب الباكستانية جراء فيضانات موسمية

مئات النازحين في ولاية البنجاب الباكستانية جراء فيضانات موسمية

نزح المئات بعدما فاض نهر تشيناب في ولاية البنجاب الباكستانية وغمرت المياه 50 قرية على الأقل، على ما أفاد مسؤولون الخميس.



وفي وقت سابق من تموز، أجلت السلطات أكثر من 14 ألف شخص من قرى أخرى في الولاية بسبب فيضانات نجمت عن أمطار موسمية.



وقال المسؤول في غرفة التحكم في الفيضانات في مدينة جنيوت أورونغ زايب لوكالة فرانس برس: "يمكن القول إن الأمطار الموسمية هي سبب إرتفاع منسوب المياه".



وأضاف: "بسبب إنجراف التربة في النهر، تأثرت القرى على إرتفاعات منخفضة بالفيضانات".