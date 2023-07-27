ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي

ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي

إستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جدة اليوم مستشار الأمن القومي الأميركي السيد جيك سوليفان.



وتم خلال اللقاء إستعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم إستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.



وحضر الإستقبال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومحافظ صندوق الإستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.



فيما حضر من الجانب الأميركي السفير الأميركي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، وكبير مستشاري الرئيس للطاقة آموس هوكستين، والمستشار القانوني في مجلس الأمن القومي جيك فيليبس ومستشارة أولية لمستشار الأمن القومي أريانا بيرينغو.