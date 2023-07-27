فرق الإطفاء تكافح بدعم من طائرات إخماد النيران حريقًا في جزيرة كرواتية

فرق الإطفاء تكافح بدعم من طائرات إخماد النيران حريقًا في جزيرة كرواتية

بذل عشرات من عناصر الإطفاء مدعومين بطائرات لمكافحة النيران جهودًا الخميس لإخماد حريق إندلع في جزيرة كرواتية، هو ثاني حريق غابات هذا الأسبوع على الساحل الأدرياتيكي لهذا البلد، حسبما أعلنت السلطات.



وعرقلت الرياح الشديدة مساعي إخماد النيران في جزيرة سيوفو القريبة من مدينة سبليت، لكنها لم تهدد المنازل حتى الآن، بحسب بيان لجمعية عناصر الإطفاء.



وشاركت ست طائرات إطفاء إلى جانب 150 عنصرًا في جهود السيطرة على الحريق، وفق الجمعية.



ونشرت وسائل إعلام محلية صورًا تظهر تصاعد دخان كثيف من الحريق الذي امتد إلى سبليت على بعد 15 كلم جنوب سيوفو.