باريس تندد بـ"الإغلاق المستمر" لممر لاتشين مطالبة باكو بإعادة فتحه

باريس تندد بـ"الإغلاق المستمر" لممر لاتشين مطالبة باكو بإعادة فتحه

نددت فرنسا الخميس بمواصلة أذربيجان إغلاق ممر لاتشين، المحور الطرقي الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وجيب ناغورني قره باغ.



وجاء في بيان للمتحدثة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تندد بمواصلة أذربيحان إغلاق ممر لاتشين بما يتعارض مع تعهدات قطعت في إطار إتفاقات وقف إطلاق النار ويلحق ضررًا بعملية التفاوض".



وشددت على أن فرنسا تقدم دعمها الكامل للإعلان الذي أصدره مسؤول السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي أعرب الأربعاء عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في الجيب.