زيلينسكي زار كاتدرائية في أوديسا طاولها القصف الروسي

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود والتي استهدفتها موسكو مرارًا كاتدرائية التجلي التي أصيبت بأضرار جراء قصف روسي طاولها أخيرًا.وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إن "فولوديمير زيلينسكي عاين في كاتدرائية التجلي الدمار الناجم عن القصف الروسي الكثيف أخيرًا على البنى التحتية المدنية والوسط التاريخي لأوديسا".وأضافت أن "رئيس الدولة إطلع على حجم الدمار في الكنيسة ووضعها الراهن، إضافة الى إمكان إعادة بنائها".