الجيش الأوكراني يستعيد من القوات الروسية قرية على الجبهة الجنوبية

الجيش الأوكراني يستعيد من القوات الروسية قرية على الجبهة الجنوبية

إستعاد الجيش الأوكراني قرية ستارومايورسكي من القوات الروسية على الجبهة الجنوبية، حيث كثفت قوات كييف هجومها المضاد في الأيام الأخيرة، وفق ما أفادت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار.



وكتبت ماليار على تلغرام: "تم تحرير ستارومايورسكي في منطقة دونيتسك. إن مدافعينا ينفذون حاليًا عمليات تمشيط".



وهي إحدى أولى النتائج الملموسة للهجوم الأوكراني في هذا القطاع من الجبهة منذ حزيران. وكانت قوات كييف إستعادت قرى عدة في منطقة فريميفكا التي يواجه الجيش الروسي صعوبة في الدفاع عنها والتي تقع على بعد كيلومترات عدة من خطوط الدفاع الرئيسية لقوات موسكو.



ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي مقطعًا مصورًا على تلغرام يظهر جنودًا مع علم أوكراني قرب جدار مثقوب بالشظايا، وكتب: "جنوبنا، شبابنا، المجد لأوكرانيا".

