إسرائيليون يعودون للتظاهر في شوارع تل أبيب إحتجاجًا على خطة التعديلات القضائية

إسرائيليون يعودون للتظاهر في شوارع تل أبيب إحتجاجًا على خطة التعديلات القضائية





عاد آلاف الإسرائيليين للتظاهر في شوارع تل أبيب الخميس إحتجاجًا على إقرار البرلمان بندًا أساسيًا في حزمة التعديلات القضائية التي تسعى الحكومة اليمينية لتمريرها.



والإثنين، تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وشركاؤه في الإئتلاف الحاكم من تمرير بند في البرلمان في تصويت على نص يؤكد معارضوه أن من شأنه تقويض الديموقراطية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.



وقال نتانياهو في خطاب متلفز: "أقرينا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد".



وبند "المعقولية" يلغي إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.