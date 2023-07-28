كيم يشرف على عرض عسكري يضم مسيّرات جديدة وصواريخ بالستية عابرة للقارات

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على عرض عسكري في بلاده ضمّ طائرات بلا طيّار جديدة وصواريخ بالستيّة عابرة للقارّات ذات قدرة نوويّة، وذلك في ذكرى الهدنة التي أوقفت الحرب بين الكوريتين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسميّة الجمعة.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "طائرات استطلاع استراتيجية بلا طيار ومسيّرات هجومية متعددة الأغراض تم تطويرها وإنتاجها حديثا... قد حلّقت خلال هذا العرض، من خلال الدوران في السماء فوق ساحة" كيم إيل سونغ.

وأفادت بأنّ فرح الحاضرين وحماستهم بلغا ذروتهما عند استعراض أحدث صاروخ بالستي كوري شمالي عابر للقارّات، هو "هواسونغ -18" العامل بالوقود الصلب والذي اختُبِر في نيسان وتموز هذا العام.



حضر الاحتفالات وفدان روسي وصيني رفيعا المستوى كانا يزوران بيونغ يانغ. وهؤلاء هم أول ضيوف أجانب معروفين يزورون الزعيم الكوري الشمالي منذ بداية جائحة كوفيد.