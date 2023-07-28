بوتين: روسيا تدرس "بعناية" المقترحات الإفريقية لإنهاء الصراع في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تدرس "بعناية" المقترحات التي قدمها بعض الزعماء الأفارقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.



وقال بوتين في اليوم الثاني من قمة روسية-إفريقية في سان بطرسبرغ: "نحن نحترم مبادراتكم وندرسها بعناية".