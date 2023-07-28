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السعودية تستدعي دبلوماسية دنماركية احتجاجا على حرق نسخة من المصحف

أخبار دولية
2023-07-28 | 05:21
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السعودية تستدعي دبلوماسية دنماركية احتجاجا على حرق نسخة من المصحف
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السعودية تستدعي دبلوماسية دنماركية احتجاجا على حرق نسخة من المصحف

استدعت السعودية القائمة بأعمال السفارة الدنماركية في المملكة احتجاجا على حرق جماعة يمينية متطرفة في كوبنهاغن نسخة من المصحف، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة.
     
وخلال لقاء مع القائمة بأعمال السفارة الدنماركية، سلّمتها وزارة الخارجية السعودية مذكرة احتجاج تتضمن "مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة، والتي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية"، مؤكدة "رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان"، بحسب ما أوردت وكالة الاباء السعودية.
      
وكانت حركة "دانكسي باتريوتر" اليمينية المتطرفة نشرت الاثنين مقطع فيديو لرجل يبدو أنه يقوم بحرق مصحف.
      
وكان ذلك الحادث الأخير من نوعه الذي أثار الغضب في العالم الإسلامي. 
     
كما استنكرت السعودية قيام لاجئ عراقي مقيم في السويد الشهر الماضي بحرق صفحات من القرآن خارج المسجد الكبير في ستوكهولم.
      
وكان اللاجئ العراقي سلوان موميكا قد عمد في نهاية حزيران إلى إحراق صفحات من المصحف والدوس عليه وتمزيقه في العاصمة السويدية، ما دفع بالرياض إلى تسليم مذكرة احتجاج إلى القائم بالأعمال السويدي.
     
ودعت السعودية والعراق إلى اجتماع استثنائي يتوقع أن يعقد الاثنين، لمنظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ في جدّة مقرا للبحث في تكرار حوادث تدنيس القرآن في كل من السويد والدنمارك.
     
والخميس، تلقى الأمين العام للمنظمة التي تضم 57 عضوا، حسين إبراهيم طه، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الذي قال إن ستوكهولم ترفض الأعمال التي تهين القرآن وتريد الحفاظ على علاقات جيدة مع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، كما أعلنت المنظمة في بيان.

أخبار دولية

السعودية

الدنمارك

حرق

المصحف

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