مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على ميزانية للبنتاغون مختلفة عن مجلس النواب

أقرّ أعضاء مجلس الشيوخ الخميس الميزانية السنوية للبنتاغون، ولكن بنسخة مختلفة عن تلك التي اعتمدها مجلس النواب، وسيتعيّن على أعضاء المجلسين الاتفاق في الخريف لوضع صيغة نهائية لتمويل الجيش.



وتنص الميزانية على تمويل قدره 886 مليار دولار طلبه الرئيس جو بايدن لبرامج دفاعية للعام 2024، ويمنح العسكريين زيادة على الرواتب بنسبة 5,2 بالمئة، ويوفّر مساعدات لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار.



ووافقت أغلبية واسعة على النص إذ أيّده 86 عضواً بينما كان يكفي تصويت 60 عضواً لإقراره، وعارضه 11 آخرين. وصوّت العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى جانب الأغلبية الديمقراطية الضعيفة في المجلس.



لكن يختلف النص عن ذلك الذي أقره مجلس النواب في 14 تموز، حيث أضافت الأغلبية الجمهورية تدابير إضافية إلى نصها من شأنها أن تلغي برامج تعزز التنوع في الدفاع، وتنهي الرعاية الطبية للمتحولين جنسيا في صفوف الجيش، وتمنع البنتاغون من تغطية نفقات سفر العسكريين الراغبين بالتوجه إلى ولاية أخرى لإجراء عملية إجهاض.



وعليه، سيتعين على مجلسي النواب والشيوخ إيجاد توافق لا يتوقع أن يكون سهلاً، اعتبارا من أيلول، بعد العطلة الصيفية.