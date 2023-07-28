الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل 5 سجناء خلال تمرّد في سجن شديد الحراسة في شمال البرازيل

أخبار دولية
2023-07-28 | 05:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل 5 سجناء خلال تمرّد في سجن شديد الحراسة في شمال البرازيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقتل 5 سجناء خلال تمرّد في سجن شديد الحراسة في شمال البرازيل

قضى 5 سجناء في تمرّد استمرّ 24 ساعة تقريبًا في سجن شديد الحراسة في شمال البرازيل، على ما أعلنت السلطات.
      
وحصل تمرّد في سجن شديد الحراسة في مدينة ريو برانكو عاصمة ولاية أكري من صباح الأربعاء حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (10,00 بتوقيت غرينتش) حين استسلم السجناء بعد مفاوضات استمرت لساعات، وفق ما قالت حكومة الولاية في بيان.
      
ولفتت الحكومة في بيانها إلى أن "5 سجناء قضوا" في التمرد.
     
وأُصيب شرطي وسجينان بالرصاص.
      
وبدأ التمرد بعدما "حاول 13 سجينًا الهروب" من سجن أنتونيو أمارو، لكن الحرّاس منعوهم من ذلك، بحسب البيان.
     
بعد ذلك، أُحتجز أحد ضباط السجن وسجين مسؤول عن التنظيف كرهينتَين، بحسب البيان.
      
وأفاد البيان بأن كمية كبيرة من الأسلحة كانت بحوزة السجناء إذ ضبطت الشرطة 15 قطعة سلاح من العيارَين الصغير والكبير بعدما استسلم السجناء المتمرّدون.
      
وقال وزير العدل والأمن العام في ولاية أكري: "سيجري التحقيق في جميع الملابسات، وسنسعى لتصحيح الأخطاء التي حدثت في السجن".
      
وتطلّبت العملية نشر 200 شرطي تقريبا بينهم قوات خاصة وتعزيزات أرسلتها الحكومة الفدرالية.
      
وتكثر أعمال الشغب الدامية في السجون البرازيلية المكتظّة بالسجناء والتي تعاني من نقص كبير في عدد الموظفين.
      
ووصل عدد السجناء في أكبر دولة في أميركا اللاتينية إلى 643137 سجينًا في كانون الأول 2022، بحسب بيانات الأمانة الوطنية للسياسات الجنائية.

أخبار دولية

مقتل

سجناء

تمرّد

البرازيل

LBCI التالي
تعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني "رجل النيجر القوي الجديد"
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على ميزانية للبنتاغون مختلفة عن مجلس النواب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-06-19

مقتل تلميذة في إطلاق نار في مدرسة في البرازيل

LBCI
أخبار دولية
2023-07-27

مقتل مدني وأضرار في مرفأ جراء ضربة روسية على منطقة أوديسا الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
2023-07-26

مقتل 24 شخصًا بينهم أربعة أطفال في حادث مروري في شمال السنغال

LBCI
أخبار دولية
2023-07-26

مقتل 22 شخصًا في حادث مروري في شمال السنغال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

هل ينجح قادة الدول الإفريقية في وساطة لإنهاء الصراع في أوكرانيا؟

LBCI
أخبار دولية
07:23

مجلس أوروبا يدعو اليونان الى توضيح دور خفر السواحل في غرق سفينة مهاجرين

LBCI
أخبار دولية
07:21

تعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني "رجل النيجر القوي الجديد"

LBCI
أخبار دولية
05:28

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على ميزانية للبنتاغون مختلفة عن مجلس النواب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-26

بدأت القصة بسلفة وانتهت بعملية اغتصاب موثقة ومنشورة عبر مواقع التواصل... إليكم ما حصل!

LBCI
خبر عاجل
02:06

ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-14

ابتزاز مرضى الكلى.. الدولار مقابل الغسيل

LBCI
أخبار دولية
05:36

مقتل 5 سجناء خلال تمرّد في سجن شديد الحراسة في شمال البرازيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

هل ينجح قادة الدول الإفريقية في وساطة لإنهاء الصراع في أوكرانيا؟

LBCI
أخبار لبنان
06:50

مندوبة لبنان الدائمة بالوكالةِ لدى الأممِ المتحدة: استعدادَ لبنان لاستكمالِ عمليةِ ترسيم حدودِه الجنوبية البرية

LBCI
أخبار لبنان
03:34

رعد: جهود تبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

LBCI
أخبار لبنان
16:35

مصير حاكمية مصرف لبنان والإستحقاق الرئاسي حضرا خلال كلمة باسيل في عشاء هيئة المتن

LBCI
رياضة
14:09

فوزان مقنعان للبنان على إيران ضمن الإستعدادات لكأس العالم بكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
14:05

الفرح يستمر في المملكة الأردنية الهاشمية... وهذه المرة من جرش التاريخ والحضارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

فرقة كركلا بأجيالها المختلفة بضيافة Meet The Artist

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

المهرجانات في الضيع والبلدات تشكل جرعة دعم للسياحة... إليكم الأجواء من فاريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أهلا بهالطلة من أجمل النشاطات في البترون وخدماتها السياحية والدينية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:06

ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإهمال يقتل سيدتين في الأشرفية

LBCI
خبر عاجل
11:03

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: لودريان اقترح على جميع الجهات الفاعلة المشاركة في عملية انتخاب رئيس دعوتهم إلى لقاء في لبنان في شهر أيلول

LBCI
أمن وقضاء
15:56

طفل سقط من الطابق الرابع في الفيلات - صيدا... والعناية الإلهية أنقذته

LBCI
منوعات
13:24

سيدة عارية تقود سيارتها بتهوّر ثمّ تبدأ بإطلاق النار... وفيديو يوُثق المشهد!

LBCI
صحف اليوم
00:56

تطور كبير في الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر...اليكم التفاصيل (الاخبار)

LBCI
آخر الأخبار
15:59

باسيل: لن تغرينا لا قيادة جيش ولا حاكمية مصرف لبنان ولا كامل الحكومة ولا كل الإدارات فلن يغرينا إلا ما هو أهم من إسم الرئيس وهو مشروع الدولة بلبنان

LBCI
منوعات
15:13

معجبة ترمي ملابسها الداخلية نحو "دريك" على المسرح... و"بلاي بوي" تحوّلها إلى عارضة أزياء! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More