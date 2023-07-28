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مقتل ثلاثة طلاب في بورما في غارة للجيش

أخبار دولية
2023-07-28 | 08:36
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مقتل ثلاثة طلاب في بورما في غارة للجيش
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مقتل ثلاثة طلاب في بورما في غارة للجيش

مقتل ثلاثة طلاب في بورما في غارة للجيش

قتل ثلاثة طلاب على الأقل في غارة شنها الجيش في وقت مبكر في شمال غرب البلاد، بحسب ما اعلن اتحاد طلابي الجمعة.
      
وتشهد بورما دوامة عنف منذ الانقلاب الذي أطاح أونغ سان سو تشي وحكومتها في شباط 2021 وأعقبته حملة قمع خلفت آلاف القتلى. 
     
ويقاتل الجيش "قوات الدفاع الشعبي" التي تشكلت بعد الانقلاب إضافة إلى متمردين إتنيين يخوضون معارك ضده منذ سنوات طويلة ويسيطرون على مساحات واسعة من البلاد.
      
واعلنت اتحادات طلبة عموم بورما في منشور على فيسبوك أن الطلاب قتلوا خلال مداهمة شنت الجمعة على مكتب كان يقيم فيه نشطاء في بلدة بودالين بمنطقة ساغاينغ.
      
وباتت ساغيانغ معقلا لمقاومة المجموعة العسكرية. 
      
وكان اتحاد الطلبة نشر الأسبوع الماضي صورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لناشطين من الطلاب يقومون بالاحتجاج ضد المجلس العسكري حاملين لافتات واعلام.
    
وأكد قروي محلي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الطلاب الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم بين أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات قتلوا نتيجة اصابتهم بالطعن.
      
وقال لوكالة فرانس برس "قاموا بطعنهم بسكاكين في صدورهم وتقطيع السنتهم"، مشيرا إلى احراق خمسة منازل على الأقل واعتقال عدد غير معروف من الاشخاص.
      
وتواصلت فرانس برس مع مركز المعلومات التابع للمجلس العسكري طلبا للتعليق.
     
وأشارت منظمة محلية لرصد حقوق الإنسان إلى مقتل أكثر من 3700 شخص من المدنيين منذ الانقلاب.
 

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