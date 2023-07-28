موسكو تعلن اعتراض صاروخ أوكراني ثان في جنوب غرب روسيا

اعلنت روسيا الجمعة أنها اعترضت صاروخا أوكرانيا ثانيا بجنوب غرب أراضيها، بعد تدمير صاروخ أول سقطت شظاياه في مدينة تاغانروغ واصابت 15 شخصا.





وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "انظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخا اوكرانيا قرب مدينة آزوف في منطقة روستوف"، مشيرة الى سقوط الشظايا هذه المرة "في منطقة مهجورة".