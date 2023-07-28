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قادة دول غرب إفريقيا يجتمعون الأحد في أبوجا إثر الانقلاب في النيجر
أخبار دولية
2023-07-28 | 12:19
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قادة دول غرب إفريقيا يجتمعون الأحد في أبوجا إثر الانقلاب في النيجر
قادة دول غرب إفريقيا يجتمعون الأحد في أبوجا إثر الانقلاب في النيجر
يجتمع قادة دول غرب افريقيا الاحد في ابوجا بعد الانقلاب في النيجر والذي اطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، وفق ما اعلنت الجمعة الرئاسة النيجيرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وقال المتحدث باسم رئاسة نيجيريا ديلي الاكي في بيان "اثر الانقلاب في جمهورية النيجر الذي اطاح النظام السياسي الدستوري في هذا البلد في غرب افريقيا يستضيف رئيس نيجيريا بولا تينوبو اجتماعا خاصا لقادة المنطقة الاحد 30 تموز في ابوجا".
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