بوتين: موسكو والدول الإفريقية تتعهد تعزيز "نظام متعدد الأقطاب"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده اتفقت مع القادة الأفارقة المشاركين في قمة تستضيفها سان بطرسبرغ على تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب ومواجهة الاستعمار الجديد.وأكد بوتين "التزام جميع دولنا بتشكيل نظام عالمي منصف وديموقراطي متعدد الأقطاب.. والعزم المشترك على مكافحة الاستعمار الجديد وتطبيق عقوبات غير مشروعة ومحاولات تقويض القيم الأخلاقية التقليدية".