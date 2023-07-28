واشنطن تستعد لإعلان مساعدة عسكرية جديدة لتايوان

تضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على مساعدة عسكرية جديدة لتايوان قد يُعلن عنها الجمعة، ما من شأنه إغضاب بكين في فترة تشهد إعادة إطلاق للحوار بين البلدين، على ما قال مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته.





وقال المسؤول إن المساعدات العسكرية الجديدة التي تبلغ قيمتها نحو 340 مليون دولار، ستشمل أنظمة مراقبة واستطلاع وذخيرة وقطع غيار ومعدات عسكرية متنوعة.





تبيع الولايات المتحدة معدات عسكرية لتايوان منذ سنوات، لكن المساعدات الجديدة ستأتي مباشرة من المخزونات الأميركية الحالية، على غرار ما تفعله واشنطن مع أوكرانيا منذ بداية الحرب في شباط 2022.