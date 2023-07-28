بايدن يستضيف زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في قمة تُعقد في 18 آب

يستقبل الرئيس جو بايدن في 18 آب المقبل زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة، وذلك في إطار جهوده لتحقيق مزيد من التقارب بين البلدين وتجاوز علاقتهما الصعبة تاريخياً.





وتلتئم هذه القمة الثلاثية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في كمب ديفيد قرب واشنطن، حيث يمضي الرؤساء الأميركيون إجازاتهم.