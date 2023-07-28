صاروخ روسي يصيب مبنى في دنيبرو الأوكرانية وثلاثة جرحى على الأقل

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل الجمعة في قصف روسي على مدينة دنيبرو بوسط شرق أوكرانيا، أصاب مبنى سكنياً، وفق ما أفاد وزير الداخلية الأوكراني.





وكتب الوزير إيغور كليمنكو على تلغرام "ثلاثة أشخاص يحتاجون الى مساعدة طبية"، موضحاً أن الضربة أصابت "مبنى من طوابق عدة"، وقد وصل مسعفون إلى المكان.





وأورد النائب الأوكراني أولكسندر باكوموف على تلغرام أن هذه المدينة التي كان عدد سكانها يناهز مليون نسمة قبل الحرب، تعرضت لـ"هجوم بصواريخ" روسية.