قائد قوات الدعم السريع يطالب بتغيير قيادة الجيش السوداني لإنهاء القتال

طالب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الجمعة بتنحي خصومه في هيئة قيادة الجيش السوداني من أجل اتاحة الفرصة لإنهاء القتال المستمر منذ ثلاثة أشهر.





وتوجه دقلو في فيديو من خمس دقائق نُشر على تويتر ويُعتقد أنه الأول له منذ اندلاع المعارك مع الجيش في 15 نيسان إلى الجنود السودانيين بالقول إنه يمكن تحقيق السلام "خلال 72 ساعة" في حال قاموا بتسليم قائدهم الجنرال عبد الفتاح البرهان ومساعديه.





وشدد دقلو الذي ظهر في المقطع المصور بزيه العسكري وسط مقاتلين من الدعم السريع يرددون الهتافات، على أنه من دعاة السلام وليس الحرب، مقدما اعتذاره من الشعب السوداني "عن المأساة التي خلفتها هذه الحرب التي فرضت علينا".

