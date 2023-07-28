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تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم منطقة السيدة زينب في سوريا

أخبار دولية
2023-07-28 | 16:35
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تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم منطقة السيدة زينب في سوريا
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تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم منطقة السيدة زينب في سوريا

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الجمعة مسؤوليته عن هجوم بعبوة ناسفة استهدف الخميس منطقة السيدة زينب في جنوب دمشق، أحد مواقع الحج الشيعية الرئيسية في سوريا.
 
     
وقُتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح مساء الخميس، في انفجار عبوة ناسفة قرب المقام الشيعي، بحسب السلطات السورية.
 
     
وقالت الجماعة الجهادية في بيان بثته على تطبيق تلغرام مساء الجمعة، إن مقاتلين تابعين لها "نجحوا في اختراق التشديدات الأمنية" في المنطقة و"تمكنوا من ركن وتفجير دراجة نارية مفخخة" الخميس "على تجمع للزوار الشيعة".

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