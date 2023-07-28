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مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني بقصف "مسيّرة تركية" في شمال العراق
أخبار دولية
2023-07-28 | 17:30
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مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني بقصف "مسيّرة تركية" في شمال العراق
قتل أربعة من عناصر حزب العمال الكردستاني وأصيب آخر إثر قصف بمسيّرة نسب إلى تركيا في إقليم كردستان في شمال العراق، وفق ما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم الجمعة.
ونادراً ما تعلّق أنقرة على تلك الضربات، وهي تشنّ بانتظام عمليات عسكرية جوّية وبرّية ضدّ المتمردين الأكراد الأتراك من حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، وفي منطقة سنجار.
وذكر البيان أنه "مساء الجمعة 28 تموز عند الساعة 20,00، لقي أربعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني مصرعهم وأصيب آخر عندما استهدفت طائرة مسيّرة للجيش التركي سيارة قرب قرية رنكينة بمنطقة شاربازير شمال محافظة السليمانية".
أخبار دولية
عناصر
العمال
الكردستاني
"مسيّرة
تركية"
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