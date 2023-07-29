واشنطن تحذر النيجر من أن الانقلاب يعرّض المساعدات العسكرية الأميركية للخطر

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أن إطاحة الرئيس المنتخب للنيجر تُعرّض للخطر المساعدات العسكرية الأميركية لهذه الدولة الفقيرة ذات الموقع الاستراتيجي.





وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحافيين "نذكر أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة بالقوة أن إطاحة الرئيس المنتخب ديموقراطيا (محمد) بازوم (ستعرّض) تعاون الولايات المتحدة الكبير مع حكومة النيجر للخطر".





أضاف "الاستيلاء العسكري قد يدفع الولايات المتحدة لوقف التعاون الأمني وسواه مع حكومة النيجر".

